Yeşilay, PAÜ Bahar Şenlikleri'nde stant açtı

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör de Yeşilay'ın standını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı, öğrencilere broşür dağıttı.

Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) tanıttıklarını aktaran Şirin, bu tür sosyal etkinliklerde aktif ve canlı olarak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

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