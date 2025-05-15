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        Yeşilay, PAÜ Bahar Şenlikleri'nde stant açtı

        Yeşilay Denizli Şubesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bahar Şenlikleri'nde açtığı stantta öğrenci ve akademisyenleri bağımlılıklara karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:26
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        Yeşilay, PAÜ Bahar Şenlikleri'nde stant açtı
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        Yeşilay Denizli Şubesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bahar Şenlikleri'nde açtığı stantta öğrenci ve akademisyenleri bağımlılıklara karşı bilgilendirdi.

        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, AA muhabirine bahar şenliklerine her sene katılım sağladıklarını söyledi.

        Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) tanıttıklarını aktaran Şirin, bu tür sosyal etkinliklerde aktif ve canlı olarak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör de Yeşilay'ın standını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı, öğrencilere broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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