Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 46 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
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