Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:49 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 46 personel ile müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        İçişleri'nden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı
        İçişleri'nden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Kaçak kazı ölüm getirdi!
        Kaçak kazı ölüm getirdi!
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık sanıkları hakim...
        Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık sanıkları hakim...
        200 milyon avroluk dolandırıcılıkta 1 tahliye; 3 'kırmızı bülten' kararı
        200 milyon avroluk dolandırıcılıkta 1 tahliye; 3 'kırmızı bülten' kararı
        Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı
        Denizli'de "15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kutlandı
        TÜGVA Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Denizli İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Yeşilay, PAÜ Bahar Şenlikleri'nde stant açtı
        Yeşilay, PAÜ Bahar Şenlikleri'nde stant açtı