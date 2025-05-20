Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
E.S. idaresindeki 20 AZ 368 plakalı hafif ticari araç, sanayi sitesi yakınlarında K.K'nin kullandığı 09 E 9411 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tütün işçisi oldukları öğrenildi.
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