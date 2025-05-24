Denizli'de Yeşilay'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti.

Şirin, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personelinin de katıldığı ziyarette kurumun çalışmaları ve düzenlenecek etkinlikler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalara kurum olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.