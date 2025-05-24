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        Denizli'de Yeşilay'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:41 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:41
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        Denizli'de Yeşilay'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret
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        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Hakan Şirin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti.

        Şirin, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personelinin de katıldığı ziyarette kurumun çalışmaları ve düzenlenecek etkinlikler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

        Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalara kurum olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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