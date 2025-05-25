Denizli'de nikah salonlarında "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı

Denizli'de bazı çiftler evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti.

Kentte bulunan evlendirme dairelerine başvuran 143 çift, 25 Mayıs'ta nikah masasına oturmak için günler öncesinden randevu aldı.

Çiftlerin ilgisi nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.

İncilipınar Nikah Sarayı'nda Ayşegül Yankayış ile dünyaevine giren Bilal Üner, AA muhabirine eşiyle 25 Mayıs'ta tanıştıklarını söyledi.

Hem tanışma yıl dönümü hem de "25.05.2025" tarihinin özel olması nedeniyle nikah için bugünü seçtiklerini kaydeden Üner, "Evlilik tarihini de aynı güne denk getirerek, bugünü çok daha anlamlı kılmak istedik. Bugünü unutmamız mümkün değil. Hem tanışma hem evlilik yıl dönümü, daha sonraki senelerde artık birlikte kutlayacağız." dedi.

Nikah kıymak için 2 ay önce sıra aldıklarını belirten damat Ali Pektekin de nikah tarihlerinin özel olmasını istediklerini ifade etti.