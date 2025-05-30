Denizli'de orman yangınlarıyla mücadele ve alınan tedbirler değerlendirildi

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Köle, Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kentteki 585 bin 149 hektarlık ormanlık alanının yangınlara 1. ve 2. derecede hassas olduğunu söyledi.

Bölge müdürlüğü bünyesine 56 arazöz, 20 su ikmal aracı, 93 ilk müdahale aracı, birisi Uşak'ta olmak üzere 2 helikopter ve 22 iş makinasının yer aldığını anlatan Köle, 40 yangın gözetleme kulesiyle ormanların 7 gün 24 saat gözetlendiğini belirtti.

Köle, orman yangınlarına karşı etkin mücadele göstermeye gayret ettiklerini, geçen yıl çıkan 120 yangında 2 bin 652 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, teşkilat olarak yangınlara ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yapabildiklerini dile getirdi.

Hava koşullarının ve yangının çıktığı alanın söndürme faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Köle, "Önceliğimiz yangının çıkmasını önlemek. Bu yönde bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyoruz. Bölgemizdeki orman yangınlarının yaklaşık yüzde 85'i insan kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını istiyoruz." dedi.