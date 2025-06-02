Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi dere kenarında ölü bulundu

Kuloğlu'nun cesedi AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla sarp araziden çıkarılarak, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Ekiplerin sarp arazide yaptığı aramada Kuloğlu, dere yatağına yakın bir yerde ölü bulundu.

Barutçular Mahallesi'ndeki Akçay Deresi yakınlarında olabileceği değerlendirilen Kuloğlu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

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