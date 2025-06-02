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        Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi dere kenarında ölü bulundu

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:59
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        Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi dere kenarında ölü bulundu
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 56 yaşındaki Ümit Kuloğlu'ndan haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

        Barutçular Mahallesi'ndeki Akçay Deresi yakınlarında olabileceği değerlendirilen Kuloğlu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin sarp arazide yaptığı aramada Kuloğlu, dere yatağına yakın bir yerde ölü bulundu.

        Kuloğlu'nun cesedi AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla sarp araziden çıkarılarak, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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