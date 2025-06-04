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        Denizli'de meslek lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

        Denizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:10
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        Denizli'de meslek lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
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        Denizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler sergilendi.

        Bir alışveriş merkezinde "İyi ki meslek liseliyiz" temasıyla gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları tarihi yapı ve mekan maketleri, büro maketleri, yağlı boya ve kara kalem resimler ile bilişim, lojistik, pazarlama gibi çeşitli alanlarda yaptıkları projeler yer aldı.

        Okulun büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alan şefi Zeynep Keleş, sergi açılışında okul olarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız da sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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