Denizli'de meslek lisesi öğrencileri projelerini sergiledi
Denizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler sergilendi.
Denizli'de Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler sergilendi.
Bir alışveriş merkezinde "İyi ki meslek liseliyiz" temasıyla gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları tarihi yapı ve mekan maketleri, büro maketleri, yağlı boya ve kara kalem resimler ile bilişim, lojistik, pazarlama gibi çeşitli alanlarda yaptıkları projeler yer aldı.
Okulun büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alan şefi Zeynep Keleş, sergi açılışında okul olarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız da sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.
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