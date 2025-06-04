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        PAÜ'de kolon kanser hastaları kapalı yöntemle tedavi edildi

        Denizli'de kolon kanseri teşhisi konulan iki hasta laparoskopik (kapalı) yöntemle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:34
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        PAÜ'de kolon kanser hastaları kapalı yöntemle tedavi edildi
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        Denizli'de kolon kanseri teşhisi konulan iki hasta laparoskopik (kapalı) yöntemle sağlığına kavuştu.

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kabızlık şikayetiyle başvuran Mehmet Kırmızı (73) ve Cevriye Coşkun'a (58) kolorektal (kalın bağırsak) kanser taraması yapıldı.

        Kolon kanseri tanısı konuşan Kırmızı ve Coşkun, PAÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Çınar'a yönlendirildi.

        Erken tanı alan her iki hasta da kapalı yöntemle yapılan cerrahi operasyonla iyileşti.

        Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kanserin kalın bağırsağın mukozasından ortaya çıktığını söyledi.

        Hastalığın Türkiye'de en sık görülen, ölüm oranı yüksek kanserlerden olduğunu belirten Çınar, "Erken evrede tespit edilirse tedaviye iyi yanıt veren kanserlerden biridir. Bu kanser gelişiminde birçok faktör önemli rol oynar. Bu faktörler arasında ileri yaş, ailede kanser öyküsü, yağlı beslenme, hazır paketli gıda tüketimi ve sigara alışkanlığı sayılabilir. Kolorektal kanser riskini arttıran faktörleri minimize ederek kanser olma riskini azaltabilir, erken tanı için düzenli test yaptırabilirsiniz." diye konuştu.

        Çınar, hastaların kapalı yöntemle yapılan ameliyat ile çok erken aşamada günlük yaşama döndüklerini ifade ederek, "Bu şekilde hastalarda daha az kesi oluyor ve daha hızlı iyileşiyorlar. Kapalı ameliyatlar açık ameliyatlara göre kolon ve rektum kanserlerinde öncelikle tercih edilmelidir. Deneyimli ellerde yapılan laparoskopik rektum ve kolon kanseri cerrahisi açık ameliyatlara göre hastaya daha çok yarar sağlar." dedi.

        Mehmet Kırmızı ise iyileşmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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