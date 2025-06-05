Denizli'de devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Kartav'ın kullandığı 03 AFL 913 plakalı minibüs, Aşağışamlı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ali Güldal ile Ramazan Yapıntı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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