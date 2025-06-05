Denizli'de midesinde uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

Polise, uyuşturucu yuttuğunu itiraf eden İran uyruklu zanlı, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Röntgeni çekilen şüphelinin kapsül haline getirilen uyuşturucu hapları yuttuğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

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