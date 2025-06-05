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        Denizli'de midesinde uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:00
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        Denizli'de midesinde uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu yolcu havalimanında gözaltına alındı.

        Şüphelinin valizinde yapılan aramada, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polise, uyuşturucu yuttuğunu itiraf eden İran uyruklu zanlı, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Röntgeni çekilen şüphelinin kapsül haline getirilen uyuşturucu hapları yuttuğu belirlendi.

        Denizli Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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