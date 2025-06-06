Denizli'de protokol üyeleri bayramlaştı

Vali Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelle bayramlaştı, Serinhisar Bölge Trafik ve Sarıabat Jandarma kontrol noktalarında denetimleri takip etti.​​​​​​​

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve il protokolü de katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.