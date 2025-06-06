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        Denizli'de protokol üyeleri bayramlaştı

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:24
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        Denizli'de protokol üyeleri bayramlaştı
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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Coşkun, Delikliçınar Yeni Camisi'nde kılınan namazın ardından cami avlusunda vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Coşkun, çocuklara harçlık verdi.

        Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ve il protokolü de katıldı.

        Vali Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelle bayramlaştı, Serinhisar Bölge Trafik ve Sarıabat Jandarma kontrol noktalarında denetimleri takip etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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