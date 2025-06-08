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        Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:46 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:46
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        Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kirazlıyayla Mahallesi Kanlıçay mevkisindeki tarlada yulaf hasat eden Adem Tiner (54), eşi Sevinç Tiner (52), çocukları Mehmet Tiner (14), İlkay Tiner (24) ve Onur Tiner (27) yağmur başlayınca ağacın altına sığındı.

        Bu sırada Tiner ailesine yıldırım isabet etti.

        Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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