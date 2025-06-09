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        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:11
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        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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