Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
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