Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralandı.

        Alınan bilgiye göre trafik ekipleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı 20 APJ 199 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

        Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü İstasyon Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapıp B.D'nin kullandığı 06 BC 2636 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yere savrulan motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı.

        Sürücü sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve dur ihtarına uymamak suçlarından işlem yapıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Denizli'de kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı denetim
        Denizli'de kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı denetim
        Pamukkale'de bayram tatili hareketliliği yaşanıyor
        Pamukkale'de bayram tatili hareketliliği yaşanıyor