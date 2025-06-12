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        Denizli'de havalimanındaki bir yolcunun midesinde 74 kapsül uyuşturucu ele geçirildi

        Denizli Çardak Havalimanı'nda, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinde 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:15
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        Denizli'de havalimanındaki bir yolcunun midesinde 74 kapsül uyuşturucu ele geçirildi
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        Denizli Çardak Havalimanı'nda, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinde 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Çardak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, havalimanında durumundan şüphelendikleri İran'dan gelen İran uyruklu A.A'yı durdurdu.

        Yolcuya ait sırt çantası narkotik dedektör köpeği tarafından arandı, valizi de X-ray cihazıyla kontrol edildi. Şüphe üzerine şüpheli iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

        Röntgeni çekilen şüphelinin kapsül haline getirilmiş uyuşturucu madde yuttuğu belirlendi. Şüphelinin midesinden 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Şüpheliyle temas halinde olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.A.A. da Afyonkarahisar'da yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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