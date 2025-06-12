Denizli'de havalimanındaki bir yolcunun midesinde 74 kapsül uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheliyle temas halinde olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.A.A. da Afyonkarahisar'da yakalandı.

Yolcuya ait sırt çantası narkotik dedektör köpeği tarafından arandı, valizi de X-ray cihazıyla kontrol edildi. Şüphe üzerine şüpheli iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

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