Denizli'de motosikletliler Jandarma Teşkilatının kuruluşunu oluşturdukları konvoyla kutladı
Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy oluşturdu.
Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy oluşturdu.
Kentteki motosiklet grupları, Seyir Tepesi önünde bir araya geldi.
Aralarında görevli jandarma ekiplerinin de olduğu 200 motosikletli, trafik ekiplerinin güvenlik önlemleriyle Pamukkale'ye ilerledi.
Türk bayraklı tişörtler giyen motosikletliler, Türk bayrakları sallayarak Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Pamukkale travertenleri bölgesinde sona eren konvoyun ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Olcay Tekinay, katılımcılar adına Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran'a teşekkür plaketi verdi.
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