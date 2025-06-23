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        İzmir'de tedavi edilerek izlemeye alınan deniz kaplumbağasının sinyali Lübnan açıklarında kesildi

        İzmir'de 2023'de yaralı bulunan ve tedavisinin ardından Aydın'ın Kuşadası'nda mavi sulara bırakılan deniz kaplumbağası "Güzel İzmir"den, yaklaşık 2 aydır sinyal alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:53
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        İzmir'de tedavi edilerek izlemeye alınan deniz kaplumbağasının sinyali Lübnan açıklarında kesildi
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        İzmir'de 2023'de yaralı bulunan ve tedavisinin ardından Aydın'ın Kuşadası'nda mavi sulara bırakılan deniz kaplumbağası "Güzel İzmir"den, yaklaşık 2 aydır sinyal alınamıyor.

        Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, kaplumbağaya taktıkları uydu cihazı sayesinde geçen yılın mart ayından beri göç yolları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

        Güzel İzmir'in, Aydın'dan yola çıkıp yaklaşık 2 ay önce Lübnan açıklarına ulaştığını belirten Kaska, nisan ayından beri kaplumbağadan sinyal alamadıklarını anlattı.

        Kaska, şunları kaydetti:

        "En son sinyalini 2-3 ay önce vermişti. Dolayısıyla o günden beri sinyal alamıyoruz. Cihazın pili bitmiş olabilir. Cihaz düşmüş olabilir. Kaplumbağa herhangi bir yere çarpmış ve cihaz zarar görmüş de olabilir. Kaplumbağa herhangi bir balıkçı ağına tıkılmış olabilir. Ya da kasıtlı olarak insanlar tarafından zarar verilmiş olabilir. O bölgedeki insanlar (Gazze'deki soykırım nedeniyle) açlık tehlikesiyle önüne çıkan her canlıyı yiyorlar. Özellikle denizden çıkan deniz kaplumbağalarının da yendiğiyle ilgili haberleri görmüştük. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Hepsi ihtimal dahilinde. Hepsi başına gelebilecek tehditler olarak karşımıza çıkıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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