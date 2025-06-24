Denizli'de düğün hazırlığı yapan çiftin ziynet eşyasını çalan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapan çiftin evdeki ziynet eşyasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapan A.U. ile E.G.U, evlerinde yaklaşık 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, 17 yaşındaki şüpheli A.Y'nin, evin penceresini özel bir aparatla açarak içeri girdiğini belirledi.

Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Suçunu itiraf eden şüphelinin, ayrıca, mayıs ayında Y.G'nin evinden yaklaşık 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldığını, dil düşürme yöntemiyle kilidi açarak eve girdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin evindeki aramada, çaldığı ziynet eşyasından elde ettiği değerlendirilen 5 bin dolar ile 62 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.