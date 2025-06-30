Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İddiaya göre, Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde dün gece saatlerinde yabancı uyruklular S.K. (28) ile S.A.M. (26) arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya S.A.M'nin arkadaşı H.J. (27) de dahil oldu.

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