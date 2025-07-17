Denizli'de devrilen forkliftin altında kalan sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ayyıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karahan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Dereçiftlik Mahallesi'ndeki bir mermer atölyesinde Ali Ayyıldız'ın kullandığı forklift devrildi. Sürücü ile yanındaki Mustafa Karahan aracın altında kaldı.

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