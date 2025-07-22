Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 680 lira ceza

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 45 bin 680 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 680 lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 45 bin 680 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da, Acıpayam Bulvarı'nda bir kişinin motosikletin ön tekerini kaldırarak seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, motosikletin Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Motosiklet trafikten men edilirken sürücüye toplam 45 bin 680 lira idari ceza uygulandı.

        Öte yandan motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlara ilişkin görüntüler, araç içi kamerası tarafından kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Yargıtay, Denizli'de "kasten öldürme" suçundan beraat eden sanık hakkındaki...
        Yargıtay, Denizli'de "kasten öldürme" suçundan beraat eden sanık hakkındaki...
        Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam
        Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam
        Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu; 9 tutuklama
        Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu; 9 tutuklama
        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli daha tutuklandı
        Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güngör, çalışmaları değerlendirdi
        Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güngör, çalışmaları değerlendirdi
        Çivril'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Çivril'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı