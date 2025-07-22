Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 680 lira ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 45 bin 680 lira ceza kesildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 45 bin 680 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da, Acıpayam Bulvarı'nda bir kişinin motosikletin ön tekerini kaldırarak seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, motosikletin Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Motosiklet trafikten men edilirken sürücüye toplam 45 bin 680 lira idari ceza uygulandı.
Öte yandan motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlara ilişkin görüntüler, araç içi kamerası tarafından kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.