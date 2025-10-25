SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.
Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi uçuşları ilgiyle izledi.
Ören yerinden gösteri uçuşunu izlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler de uçuşları takip etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.