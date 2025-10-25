Habertürk
Habertürk
        Denizli Haberleri

        SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:31
        SOLOTÜRK Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
        Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

        SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

        Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi uçuşları ilgiyle izledi.

        Ören yerinden gösteri uçuşunu izlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler de uçuşları takip etti.

