Tarım Orman Gençlik Konseyi, tarımın geleceğini şekillendiren gençlere rehber oluyor

SEBAHATDİN ZEYREK - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Orman Gençlik Konseyi, gençlerin tarımsal üretime katılımını artırmak, modern tekniklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve kırsalda kalkınmayı hızlandırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin tarımsal potansiyelini gençlerin dinamizmiyle yükseltmeyi hedefleyen genç üreticilerden oluşan Konsey, sahada üretim yapan gençlerin ihtiyaçlarını doğrudan Bakanlık yetkililerine aktarmak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyor.

Bu toplantılarda dijital tarım uygulamaları, iklim dostu üretim teknikleri, veri temelli sulama, hayvan sağlığı, bitki hastalıklarıyla mücadele, toprak verimliliği ve su yönetimi gibi konularda uzmanlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuluyor, gençlere rehberlik ediliyor.

Genç çiftçilerin hem teknik hem de ekonomik açıdan güçlenmesini amaçlayan Konsey, hibe programları, destek mekanizmaları ve finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması için bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

- "Türkiye mozaiğini yansıtan bir konsey yapımız var"

Konsey Başkanı Enderay Bozbay, AA muhabirine, hem süt ve besi hayvancılığı hem de bitkisel üretimin farklı alanlarında faaliyet gösterdiğini söyledi. Bozbay, Boğaziçi Üniversitesinden mezun makine mühendisi olduğunu, Denizli Sanayi Odası Gıda Komite Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirterek, Konseyin 30 il temsilciyle kurulduğunu ve şu an 42 temsilcisiyle yola devam ettiğini anlattı. Üye olmanın şartının genç ve üretimin içinde yer almak olduğunu ifade eden Bozbay, gelecekte konseyin 400'ün üzerinde katılımcıya ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi. Bozbay, Konseyin genç üreticilerin sahadaki sesi olma misyonu taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Sahada yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan Bakanlıktaki yetkililere aktarmak için bir fırsat oluşturuyoruz. Birçok arkadaşımız farklı alanlarda gerçekten kendi işinin uzmanı. Türkiye mozaiğini yansıtan bir konsey yapımız var. Bu konsey yapısının gençlere ilham verici bir hikayesi olabileceğini düşünüyoruz."