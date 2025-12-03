Denizli'de açık unutulan tırın dorsesi trafik levhasına çarptı
Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeyken açık olan tırın dorsesi, trafik levhasına çarptı.
Denizli-Uşak kara yolunda ilerleyen Halil Aydoğmuş idaresindeki 20 AST 125 plakalı tırın açık dorsesi, İğdir kavşağı mevkisinde trafik levhasına çarptı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Trafik levhalarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.
Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
