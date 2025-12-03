Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de açık unutulan tırın dorsesi trafik levhasına çarptı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeyken açık olan tırın dorsesi, trafik levhasına çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:15
        Denizli-Uşak kara yolunda ilerleyen Halil Aydoğmuş idaresindeki 20 AST 125 plakalı tırın açık dorsesi, İğdir kavşağı mevkisinde trafik levhasına çarptı.

        Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Trafik levhalarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

        Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

