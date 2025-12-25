Habertürk
        Denizli'de tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

        Denizli'de tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tamir için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:47
        Denizli'de tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tamir için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Yeşilyayla Mahallesi'nde kiremitleri tamir etmek için evinin çatısına çıkan Ömer Bulut (57) dengesini kaybedip zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

