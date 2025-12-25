Denizli'de tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tamir için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Yeşilyayla Mahallesi'nde kiremitleri tamir etmek için evinin çatısına çıkan Ömer Bulut (57) dengesini kaybedip zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
