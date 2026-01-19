Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger görevine başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Denizli Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:16
        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger görevine başladı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Denizli Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı.

        Köşger, Valilik bahçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

        Köşger, makamında gazetecilere Denizli'nin ülkenin güzide illerinden olduğunu söyledi.

        Daha önce Aydın Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Köşger, o dönemde Denizli ile ortak çalışmalarının olduğunu anlattı.

        Köşger, Denizli'nin potansiyelini ve gücünü en etkili şekilde kullanan şehirlerden olduğunu ifade ederek, "Şehrin majör ve ciddi bir problemi gözükmüyor. Altyapı, üstyapı, kalkınma anlamında ideal şehirlerden birisi. Denizli, şu an için ülkemiz ortalaması üzerinde gelişmesini gerçekleştirmiş şehirlerimizden birisi. Bayrağı aldığımız noktadan daha iyi bir noktaya taşıma gayreti içinde olacağız, her zaman olduğu gibi. Benim genel idarecilik prensibim devletin bütün çarklarını bir uyum içinde çalıştırma üzerine dayalıdır. Devletin işini görüyoruz, hepimiz vatandaşımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.

        Vali Köşger, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

