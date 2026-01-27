Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

        Çeşitli kurumlarda çalışan memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Buldan Devlet Hastanesinde görevli hemşire Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 23 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Memurları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
        Memurları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
        Memurları taşıyan servis kazasında acı haber geldi
        Memurları taşıyan servis kazasında acı haber geldi
        Mesaiye giden memurlar üzüm bağına uçtu; 25 yaralı
        Mesaiye giden memurlar üzüm bağına uçtu; 25 yaralı
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Karşıyaka: 83-81
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Karşıyaka: 83-81
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Denizli'de ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Denizli'de ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı