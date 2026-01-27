GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Çeşitli kurumlarda çalışan memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Buldan Devlet Hastanesinde görevli hemşire Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.