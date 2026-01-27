Habertürk
Habertürk
        Denizli'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Denizli'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 18:28 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:28
        Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

        Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Yangında dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

