Denizli'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Topraklık Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman olan dairede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Dairenin salon kısmından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.

