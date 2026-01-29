Habertürk
        Denizli'de asılsız sosyal medya paylaşımına soruşturma

        Denizli Valiliği, bir köpeğe zarar verme görüntüleriyle ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

        Giriş: 29.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:05
        Denizli'de asılsız sosyal medya paylaşımına soruşturma
        Denizli Valiliği, bir köpeğe zarar verme görüntüleriyle ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kentte yaşandığı iddiasıyla bir köpeğe zarar verme görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

        Açıklamada "Paylaşım içeriğiyle ilgili yapılan araştırmalarda, videoda geçen söz konusu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu olayın ilimiz sınırları içerisinde gerçekleştiği şeklinde paylaşım yapan şahısla ilgili TCK 217/A maddesi gereğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

