        Denizli Haberleri

        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi

        Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyon sürücüsüne 25 bin 179 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:43
        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi
        Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen kamyon sürücüsüne 25 bin 179 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürleyik Mahallesi'nde bir kamyon sürücüsünün seyir halinde önlem almadan mermer bloğu taşıdığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatıldı.

        Trafik denetleme şubesi ekiplerince yapılan incelemede kamyon sürücüsünün B.D. olduğu belirlendi.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında 25 bin 179 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

