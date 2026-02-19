Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de kazada ölen baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde dün kamyonetin minivana çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:54 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:54
        Ramazan (59) ile oğlu Ahmet Emre Çolak'ın (19) cenazeleri Tavas Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından Serinhisar Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri ilçe mezarlığında defnedildi.

        - Kaza


        Denizli'nin Tavas ilçesinde dün, Ramazan Çolak (59) yönetimindeki 20 VD 868 plakalı kamyonet, Akyar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Mehmet E'nin kullandığı 20 AIF 345 plakalı minivana çarpmıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Çolak ile yanındaki oğlu Ahmet Emre Çolak (19) hayatını kaybetmiş, diğer sürücü yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

