        Denizli'de otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 20:43 Güncelleme:
        N.B. idaresindeki 20 VA 203 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi yakınlarında yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Nadire Baysal (79) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

