Denizli’de 3.8 büyüklüğünde deprem

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Denizli'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel DepremTsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22’de Baklankuyucak merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DENİZLİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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