Alzheimer hastaları ve yakınlarına uzmanından beslenme uyarısı Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Kaymakcı: "Alzheimer hastaları yemek yemeği unutup ya da tehlikeli maddeler tüketebilir"

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aybüke Kaymakcı, alzheimer hastalarının beslenme durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, hastaların bazen yemek yemeği unuttuklarını ya da tehlikeli maddeler tüketebilecekleri uyarısında bulunarak bu yüzden yakın çevrelerine büyük görevler düştüğünü söyledi.
Kaymakcı, Denizli Alzheimer Derneği’nde düzenlenen, ‘Alzheimer'dan Korunma Yöntemleri ve Beslenme Durumları’ seminerinde konuşarak hastaları ve yakınları beslenme konusunda bilgilendirdi.
DENİZLİ
17 Ekim 2019 Perşembe
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