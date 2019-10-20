Süper Lig: Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor’u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Vedat Muriqi sağ kanatta uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, sert bir şutla ağları sarstı. 02

73. dakikada Denizlispor’un yaptığı atakta Olcay Şahan’ın pası ile topla buluşan İsmail Aissati’nin ortasının ardından Oscar Estupinan’ın kafa ile topu ağlara gönderdi. 12



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Sacko xx (Olcay Şahan dk. 46 x), İsmail Aissati xx,Estupinan xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx (Sedat Şahintürk dk. 84 ?), İsaac Sackey xx (Mehmet Akyüz dk. 69 x)

Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla, Emre Belözoğlu xx (Deniz Türüç dk. 64 x), Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx (Jailson dk. 84 ?), Serdar Aziz xx, Gustavo xx, Rodrigues xx (Alper Potuk dk. 90 ?), Zanka xx, Vedat Muriqi xx,

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Zajc

Jailson, Alper Potuk, Rami,

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Oscar Estupinan (dk. 73) (Denizlispor), Tolga Ciğerci (dk. 39), Vedat Muriqi (dk. 62) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: İsmail Aissati, İsaac Sackey (Denizlispor)

DENİZLİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:28

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.