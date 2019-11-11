Denizlispor'da düşüş durdurulamıyor

- Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, sezona mutlu başlasa da haftalardır kabus görüyor. Son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 yenilen Denizli, siyah-beyazlıların file bekçisi Karius'un kalesinde devleşmesiyle rakibini 15 yıl sonra ilk kez mağlup etme fırsatını kaçırdı. Kartal'ı son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen, İstanbul'da ise rakibinin bileğini 1996'dan beri 23 yıldır hiç bükemeyen yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'la oynadığı son 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 2 galibiyetle başladığı ligde son 9 maçta yalnız 1 kez kazanabilen Denizlispor, son 6 maçın ise 5'ini kaybetti.BAŞKAN ALİ ÇETİN VE TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ÖZDİLEK'E TEPKİ

Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan yeşil-siyahlılar, kötü gidişle düşme hattının 1 puan üzerinde, sondan 5'inci sırada kaldı. 11 haftada 11 puan alabilen Denizli'de taraftarlar, sosyal medyada düşme hattı sınırında olduklarını hatırlatıp Başkan Ali Çetin, yönetim ve teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi. Taraftarlar, puan tablosunu Başkan Çetin'in ilk 5 hedefi hatırlatmasıyla paylaştı. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş maçının ardından eski takımının taraftarlarının alkışlarına karşılık veren Olcay Şahan'a da sosyal medyada tepkilerini sürdürdü. Horoz'da 4 Ekim'deki Yeni Malatyaspor deplasmanından bu yana 5 haftadır forma giyemeyen Rodallega, Beşiktaş önünde sahalara dönerken gol atmayı başaramadı.



DENİZLİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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