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Tarım ilacı ile zehirlenen köpeği bir kaç dakikada hazırladığı ilaçla kurtardı 72 yaşındaki ...

İHA

Denizli'nin Çal ilçesinde iddialara göre, tarım ilacı ile zehirlenen köpek bir hayvanseverin bir kaç dakika içerisinde hazırladığı ilaçla kurtarıldı.

Tarım ilacı ile zehirlenen köpeği bir kaç dakikada hazırladığı ilaçla kurtardı 72 yaşındaki hayvansever zehirlenen köpeğin ölmesine izin vermedi Hayvansever Hasan Müştak Tavaz: "Zehirlenen sokak hayvanlarına hemen tuzlu su içirin"

Denizli’nin Çal ilçesinde iddialara göre, tarım ilacı ile zehirlenen köpek bir hayvanseverin bir kaç dakika içerisinde hazırladığı ilaçla kurtarıldı.
Olay, Çal ilçesi Yeşil Yurt Mahallesinde meydana geldi. TOKİ Camisi yakınlarında bir vatandaş belediyeyi arayarak sokakta bir köpeğin ağzından köpükler gelerek yerde yattığı ihbarında bulundu. Vatandaş ardından ilçede hayvan sever olarak tanınan 72 yaşındaki Hasan Müştak Tavaz’ı arayarak olayı haber verip yardım istedi. İhbar üzerine Tavaz olay yerine gittiğinde köpeğin öldüğünü fark etti. Ardından çevrede araştırma yapmaya başlayan Tavaz sokakta aynı durumda olan bir başka köpek olduğunu fark etti. Sonrasında ise Tavaz veteriner arkadaşını arayarak yardım istedi. Ardından veterinerin verdiği tarife göre birkaç dakika içerisinde ilaç hazırlayan Tavaz ardından ilacı köpeği içirerek ölümden kurtardı.

“Bir köpeği kurtardım”
Tavaz yaşanan üzücü olayı ve sonrasından hazırladığı ilaçla köpeği kurtarmasını şöyle anlattı:
“Maalesef çok istenmeyen olaylar mesela en son Çal merkez TOKİ Camisi çevresinde bir köpek zehirlenmiş, duyarlı vatandaşlar haber verdiler. Sokak köpeği zehirlenmiş, yine duyarlı bir vatandaş ilk müdahaleyi yapmış buna bir süt içirmiş, biraz ayran içirmiş daha sonra ben bir veteriner arkadaşıma danışarak bende de bulunan atropin sülfat yaptım bir miligram, bu birkaç dakika içerisinde biraz toparlandı, kustu ve 15 20 dakika içerisinde de yürüyerek ayrıldı. Yani bu köpeği kurtardım. Daha sonra yine Çal merkez çarşı içerisinde güvenlik görevlileri zehirlenmiş köpek haberi verdiler. Yine evimden çıkarak, buraya gittim aracımla baktım artık çok fazla zehir almış, bir takım müdahalelere rağmen bu köpeği maalesef kurtaramadık, bu köpek öldü. Yine daha sonra sabah saatlerindeydi Çal merkez Yeşilyurt Mahallesinde duyarlı bir vatandaş o çevrede de kedilerin zehirlendiğini haber verdi. Ben Çal polis merkezine her iki zehirlenmeyle ilgili tutanak tutturdum, yani bunları kayır altına aldırdım. Bütün bu bilgileri ekleyerek, güvenlik kamera kayıtlarını isteyerek Çal Cumhuriyet Savcılığına bir suç duyurusu yapacağım, araştırma talep edeceğim.”

“Zehirlenen hayvanlara hemen tuzlu su içirin”
Zehirlenen hayvanlara yapılacak ilk müdahale hakkında da bilgiler veren Tavaz, “İlk yapacağı şey bir tuzlu su içirmeli yapabiliyorsa arkasından bir ayran içirmeli veya imkanı varsa iki tane yumurta içirmeli, bunlar öncelikle köpeği kusturur yani, bunlar en azından midesinde ki zehri atmış olur. Ama daha sonra ise mutlaka ve mutlaka bir veteriner müdahalesi gerekli” dedi.

Bir an önce olayın düzelmesini istiyoruz
Tavaz, hayvanlara zarar veren veya zarar vermeye kalkan kişilerin cezalandırılması konusunda ise bir hayli gayret içerisinde olduğunu belirtti ve bunu yapan kişi veya kişilerin bir an önce cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Tavaz, “Şu anda bunlar kabahatler kanunu içerisinde yani para cezası var. Bu tür zehirlenmeleri yapan veya bu şekilde davranan vatandaşlara kabahatler kanununda para cezası var. Ama ne zaman bunlar Türk Ceza Kanunu (TCK) içerisine girdi yani hapis cezası geldi, eminim ki bunların hepsi düzelecektir” diye konuştu.

DENİZLİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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