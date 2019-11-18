Otomobil ağaca çarpıp takla attı: 2 yaralı

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- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin takla atıp, karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Ali Aygören Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Özen yönetimindeki 20 R 1582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı ardından takla atıp karşı şeride geçti. Kazada, ters dönen otomobilde, sürücü Özen ve Melek Özen yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları içeriden çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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