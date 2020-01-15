Bir yılda 500 kişinin taşını düşürttü

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı 1 yılda 500 hastanın böbrek taşı tedavisini gerçekleştirdi. Hastanede görev yaptığı süre zarfında yüzlerce böbrek taşı hastasının tedavisini yürüten Dr. Başakcı, hastaya herhangi bir kesi işlemi yapmadan lazer ile böbrek taşı kırma yönteminin bu hastaların sağlığına kavuşmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Op. Dr. Alper Başakcı 2019 yılında 500 hastanın böbrek taşı tedavisini gerçekleştirdi. Denizli ve çevre illerin yanı sıra yurtdışından gelen birçok hastaya “kişiye özel tedavi” ve “lazer ile böbrek taşı kırma” yöntemi uyguladıklarını belirten Dr. Başakcı, hastaların bu yöntemler aracılığı ile kısa sürede sağlıklarına kavuştuklarının da altını çizdi.



"Hastalarımız kısa sürede sağlığına kavuşuyor"

Tedavi ettiği 500 hastada büyük ölçüde lazer yönteminden faydalandığını dile getiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, “ Teknoloji ilerledikçe sağlık alanında hastanın hayatını kolaylaştıracak yeni yöntemler ve tedavi uygulamaları ortaya çıktı. Özellikle bizim alanımızda şiddetli ağrılar ile kişinin yaşam kalitesini düşüren böbrek taşı için lazer yöntemi bu örneklerden biri. Hastalarımıza uyguladığımız bu yöntemde böbreğe hiç zarar vermeden ve herhangi bir cerrahi kesi işlemi olmadan lazer ile taşı kırıyoruz, idrar ile beraber dökülebilecek bir boyuta getirerek kolayca düşmesini sağlıyoruz. Endoskopik bir işlem olduğu için hastalarımız kısa bir süre sonra ayağa kalkıp, hayatına devam edebiliyor. Eskisi gibi günlerce hastanede yatmıyorlar, ameliyat yeri acısı, ağrısı yaşamıyorlar” dedi.



"Dünyada ve Türkiye’de yaygın bir yöntem"

Lazer ile böbrek taşı kırma uygulamasının Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olduğunu belirten Dr. Başakcı, her hastaya standart tedavi yöntemlerinden uzak durulması, uzman hekimlerce taş kırma işleminin gerçekleşmesi gerektiğine de değindi.



Bol su içilmeli, tuzdan uzak durulmalı

Üroloji Uzmanı Dr. Başakcı “ Böbrek taşının oluşmaması için bol bol su içilmeli, aşırı tuz tüketilmemeli, dengeli ve düzenli beslenilmeli, özelikle demli çay, fındık, ıspanak, çikolata ve pancar gibi gıdalar çok sık tercih edilmemeli “ uyarısında bulundu.

DENİZLİ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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