Minikler macera parkurunda ter döktü 'Survivor' parkuru çocukları heyecandan heyecana sürükledi

Denizli'de ara tatiline giren çocuklar, ‘Macera Parkuru’ ile heyecan dolu anlar yaşadı. 'Survivor'u anımsatan parkur çocukları heyecandan heyecana sürükledi.

Denizli'de karnelerini alan çocuklar, Forum Çamlık AVM'de kurulan macera parkuru ile tatile ‘merhaba’ dedi. Heyecan dolu etaplarla gerçekleşen macera parkuruna minikler büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, macera parkurunda önce küçük çubuk engellerden, ardından tünelden geçerek topları hedef tahtasına attı. Parkur içerisinde eğlenen çocuklar, boyama yaparak ardından sertifika ile ödüllendirildi. 1824 Ocak tarihlerinde her gün 13.00 ile 18.00 saatleri arasında 5 seanstan oluşan, çocuklara özel hazırlanmış survivor macera alanında ara tatilin tadını minik misafirler doyasıya çıkarabilecek.

Forum Çamlık AVM'yi bu tarihlerde ziyaret eden minikler ücretsiz olarak etkinliğe katılabilecek. Macera parkuruna 512 yaş grubu tüm çocuklar çocuklar davetli. Parkurda ter döken çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Çok eğlenen çocuklar mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

DENİZLİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:45

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