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Eski imam, çalıntı halıyı turist gibi davranan jandarmaya satmaya kalktı

DHA


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, geçen eylül ayında, bir koleksiyonerin evinden çalınan 7 ipek halıdan, Hz. İsa'nın son yemeğinin tasvir edildiği halıyı satmaya çalışan eski imam Murat Karakuş, turist gibi davranıp halıya müşteri olan jandarma tarafından suçüstü yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karakuş´un suç ortağı 2 kişi daha önce tutuklanmış, bulunan 6 halı da sahibine teslim edilmişti.
Tavas'ta geçen yıl eylül ayında, bir koleksiyoncunun evine kapısını kırıp giren kişiler, aralarında Hz İsa'nın yemek yediği anların tasvir edildiği halının da bulunduğu 7 ipek halıyı çaldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerleri ve evlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını Ercan K. (35), Ertuğrul Y. (45), Hasan S.'nin (37) ve eski imam Murat Karakuş'un (35) yaptığını tespit etti. Geçen yıl Ekim ayında düzenlenen operasyonla şüphelilerden Ercan K., Ertuğrul Y. ve  Hasan S. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda ele geçirilen toplam değeri 500 bin lira olan çalıntı 7 ipek halıdan 6'sı ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ercan K. ve Ertuğrul Y. tutuklandı. Diğer şüpheli Hasan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 6 halı ise tutanakla sahibine teslim edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski imam Karakuş'un Karahayıt Mahallesi'nde elindeki koleksiyondan son kalan Hz. İsa'nın yemek yediği anların tasvir edildiği halıya müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine turist gibi davranan jandarma ekipleri, Karakuş ile iletişime geçip, halıyı 200 bin dolara almak için anlaştı. Telefonda belirlenen buluşma noktasında gerçek kimliğini açıklayan jandarma ekipleri, Karakuş'u suçüstü yakaladı. Hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 9 ayrı suç kaydı bulunan ve bu nedenle görevden atılan eski imam Karakuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN
2020-02-26 16:28:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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