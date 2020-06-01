Merkezefendi’de de öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti

Denizli Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz ‘Sınav Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti’ verilecek.

Hizmet, Merkezefendi Belediyesi Kütüphanesi’nde haftanın her günü sat 10.00 ile 17.00 arasında verilecek. Sınava girecek öğrenciler, rehberlik ve danışmanlık hizmetinden ister yüz yüze, ister telefon aracılığı ile faydalanabilecek. Uzman danışmanlar ile yüz yüze görüşmek isteyen öğrencilerin mutlaka randevu alması gerekiyor. Öğrenciler, 0258 297 00 20 numaralı hattan detaylı bilgi ve randevu alabilecek. Hizmet, 19 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmak adına, sınav süreci, stres, zaman yönetimi ve sınav kaygıları gibi konularda ‘Sınav Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti’ vereceğiz. Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz hizmetimiz Merkez Kütüphanemizde verilecek. Öğrenciler ve değerli aileleri uzman danışmanlarımız ile ister arayarak ister yüz yüze görüşebilecek. Sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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