Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kolonya içerek intihara kalkışan Ahmet Çete (65), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki odasının camından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.<br>Olay, saat 05.00 sıralarında Bereketler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde evinde kolonya içerek intihar girişiminde bulunan Ahmet Çete, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Servergazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çete, Acil Servis'te yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanenin 3´üncü katındaki göğüs hastalıkları servisine yatırıldı. Hasta bakıcı H.C. de tedbir amaçlı Çete´nin başında nöbetçi olarak bırakıldı. Çete, sabah saatlerinde tedavi gördüğü odanın bahçe kısmında, kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çete´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çete´nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Çete´nin hastanenin 3'üncü katındaki odasının camından atladığı belirlenirken, hasta bakıcı H.C. gözaltına alındı. H.C.´nin emniyetteki sorgusunda, Çete´nin düştüğü sırada kendisinin odada bulunduğunu ancak uyuyakaldığını, uyandığında da odanın camının açık olduğunu ve pencereden baktığında Çete´yi yerde hareketsiz yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Hasta bakıcı H.C., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Çete´nin cenazesi Hilal Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-18 19:25:45<br>
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