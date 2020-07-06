7 yıldır kayıp olarak aranan adamın cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ın cesedi 7 yıl sonra bulundu.

Denizli'nin Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'nde sabah saatlerinde arama çalışması başlatan emniyet ekipleri kazı çalışmaları sırasında Levent Karaduman'a ait olduğu belirlenen cesedi buldu. Cep telefonu en son 4 Nisan 2013'te sinyal veren Karaduman'nın kaybı ile ilgili hedef gösterilen kuzeni Ali Osman S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.