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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyleklerin dikkat çeken vefası

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri yapılmasının ardından yeniden doğaya salınan leyleklerin sık sık sağlıklarına kavuştukları tesisi ziyaret etmeleri dikkat çekiyor.

Leyleklerin dikkat çeken vefası

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri yapılmasının ardından yeniden doğaya salınan leyleklerin sık sık sağlıklarına kavuştukları tesisi ziyaret etmeleri dikkat çekiyor.
Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmasının yanında vahşi doğaya da yardım elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leyleğe sahip çıkmıştı. Elektrik çarpması sonucu yaralandıkları belirtilen yaralı leylekler yaklaşık 1 ay boyunca tedavi edildi, kendileri için ayrılan bölümde kanat egzersizleri de yaptırılarak sağlıklarına kavuşturuldu. Tedavileri tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınan leyleklerden 2'sinin eşine az rastlanacak davranışta bulunması ise dikkat çekiyor. Leylekler, hemen hemen her gün sağlıklarına kavuştuğu tesisi ziyaret ederek kendilerini hayata döndüren çalışanlara adeta vefa örneği gösteriyor.

"Aileleri olarak görüyorlar"
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bu yıl çok sayıda yaralanan leyleği tedavi ettiklerini söyledi. Yaralı leyleklerin tedavisinin ardından doğal hayatlarına hazırlamak için tesiste özel bir alan da yaptıklarını ve onlara orada kanat egzersizleri yaptırdıklarını anlatan Alkaya, "Burada tedavisini tamamladığımız 2 leyleğimiz bizleri çok sevdi. Bu yavrular bizlere alıştı ve aileleri de olmadığı için bizi aileleri olarak görüyorlar. Leyleklerimizin tedavisi tamamlandığı halde her gün sabah mutlaka gelip merkezimizi ziyaret ediyorlar. Bu durum hayvanların ne kadar vefakar olduğunu gösteriyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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