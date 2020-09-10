Babadağ'da seminere katılan 32 öğretmen karantinaya alındı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki bir lisede seminere katılan 32 öğretmen, eğitimcilerden birinin testi pozitif çıkınca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya alındı.

Babadağ'daki bir lisede düzenlenen seminere katılan okul müdürü S.K., etkinlikten bir gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran S.K.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından S.K., evinde karantinaya alındı. Öğretmenin seminerde temasta bulunduğu 32 öğretmen de filyasyon ekiplerince evlerinde gözetim altına alındı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Babadağ Deniz TOKAT

2020-09-10 15:16:31



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