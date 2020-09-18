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Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşının Çivril'de yaşandığı kesinleşti Denizli Büyükşehir Belediyesi “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” kültür yayınını tanıttı

İHA

Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşının Çivril'de yaşandığı kesinleşti Denizli Büyükşehir Belediyesi “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” kültür yayınını tanıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşının 844. yıldönümünde, “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” adlı kültür yayınını tanıttı. Tarihi zaferin Çivril'de yaşandığının tartışmaya yer olmayacak şekilde bilimsel bir eserle ortaya konduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Tarih yazılmıştır, zafer kazanılmıştır. Bunu olduğu gibi kabul etmek gerekir, yakışanı da, güzel olanı da budur" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül 1176’da Denizli’nin Çivril ilçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci Kılıçarslan’ın zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı’nın 844.yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında, “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” adlı eserin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
Çamlık Mesireliği’nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ile kitabın editör ve yazarı olan akademisyenler katıldı.
Toplantı öncesinde, Zeki Akakça ve Nafiz Tok tarafından hazırlanan “Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı Çivril bölgesinde Türk izleri, savaş bölgesi, tarihi kalıntılar ve bugünkü görüntüler” adlı serginin açılışı yapıldı. Miryokefalon Zaferi’ni anlatan sinevizyon gösterisinin ardından ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin kültür yayını olarak basımı yapılan “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” adlı kitap tanıtıldı.

"Bize düşen bu emanete sahip çıkmaktır"
Bugüne kadar 171 eseri kültür yayını olarak kazandırdıklarını belirten Başkan Zolan, "Bugün 17 Eylül, Miryokefalon Zaferi'nin 844. yıldönümünde bu özel eseri sizlerle buluşturuyoruz. Miryokefalon çok büyük bir zaferdir. Bu zafer Anadolu'da kaldığımızı perçinlemiş ve mühürlemiştir. Bize düşen bu emanete sahip çıkmaktır" dedi.
Denizli'de haçlı seferi zihniyetinin 1176'nın öncesinde 1148 Kazıkbeli Savaşı'nda da yaşandığını anlatan Başkan Zolan, "Ecdadımız yine o haçlı seferini darmadağın etmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik birçok saldırılar olmuştur. Yedi düvelin saldırdığı Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz önderliğinde yine zafere ulaşılmıştır. Bugün yine ülkemiz üzerine saldırılar, hakkını elden alma gayretleri vardır, ancak bunlar beyhudedir" diye konuştu.

"Savaşın yaşandığı yer Denizli'nin Çivril ilçesidir"
Eserin gelecek nesillere ulaşacağına dikkati çeken Başkan Zolan, "Tarih yazılmıştır ve bu zafer kazanılmıştır. Kazanılan yer de bellidir ve akademisyenlerimiz birçok dayanaklarla bunu ortaya koymuştur. Savaşın yaşandığı yer Denizli'nin Çivril ilçesidir. Tarihi olduğu gibi kabul etmek, tarihe saygı göstermek gerekir. Ecdadımızın hatırasına sahip çıkmak anlamında araştırmaların yapılaması noktasında destek olduk. Hocalarımız gayret verdiler ve bu yayın ortaya çıktı. Gerçekten her kelimesi çok çok özel bir yayındır. Ben tekrar hocalarımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bu değeri gelecek nesillere aktaracaklarına vurgu yapan Başkan Zolan, "Bu bize mirastır, bir emanettir. Bu bilinçle hareket edeceğiz, Allah'ım bizleri utandırmasın ama tekrar söylüyorum tarih yazılmıştır zafer kazanılmıştır. Yeri de hocalarımız tarafından net bir şekilde Çivril olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bunu olduğu gibi kabul etmek gerekir, yakışanı da, güzel olanı da budur” dedi.

"Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillendi"
Bilimsel değeri olan, akademisyenlerin yoğun çalışması ile ortaya çıkan harika bir eser ortaya konduğunu belirten Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Bu kitabın ortaya koyulması şehrimiz açısından çok önemlidir. Bu kitabı paylaştığımız zaman Miryokefalon Savaşı ülkemizde yaşayan herkes tarafından daha iyi anlaşılacaktır diye umut ediyorum. Bu sayede biz Türkiye olarak, devletimiz olarak neden bütün terör örgütlerinin ülkemize musallat edildiğini daha iyi anlayacağız. Biz bu topraklardan 1176 yılında koparılmaya, sökülmeye, atılmaya çalışıldık ama ecdadımız, atalarımız buna çok sert bir şekilde karşılık vererek Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu, bu topraklardan çıkarılıp atılamayacağını tescilledi. Bugün, 7 düvelin neden bir araya geldiğini ve Türkiye Cumhuriyetini hasım ilan ettiğini daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Vali Atik, akademisyenlere ve kitabın basılmasına destek veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından “Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi” adlı eserin yazarları Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Mithat Aydın, Prof. Dr. Hasan Kara, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Balık, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Başol, Öğr. Gör. Elvan Eser ve araştırmacı Münir Sayhan’a plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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