Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler su ürünlerine yönelik denetim yaptı

1 Eylül su ürünleri av sezonunun açılması ile birlikte, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından göl, baraj gölü, nehir gibi istihsal sahaları ile su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen su ürünleri satış yerleri denetimlerinde işletmelere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununu çerçevesinde gerekli uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Denetimler sonucunda, kurallara uymayan ve yasalara aykırı davrananlara idari işlemler yapıldı.

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