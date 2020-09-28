Denizli emniyetinden kaçakçılara darbe Kaçakçılar polislerden kaçamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve eşya kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve tütünle doldurulmuş sigaraya el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri ile eşya kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 bin 17 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara ve 206 adet kaçak eşyaya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.